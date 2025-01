Stef Cornelissen (36) wordt per 17 februari hoofdredacteur van NH Media, de regionale omroep van Noord-Holland. Nu is hij nog Chef Nieuws en maakt hij deel uit van het Journalistiek Management Team (JMT). Zij namen sinds het vertrek van hoofdredacteur Ib Haarsma in 2021 de functie van hoofdredacteur waar.

Cornelissen begon zijn journalistieke loopbaan, na voltooiing van zijn opleiding aan de School voor Journalistiek, als redacteur nieuwe media bij RTV NH, het latere NH. Vervolgens had hij verschillende rollen bij deze regionale omroep en was hij de aanjager van de online redactie. De laatste jaren gaf hij als Chef Nieuws leiding aan de nieuwsredactie met een focus op digitale innovatie binnen NH. Ook zette hij zich in voor het digitale transformatieteam van de RPO, het collectief van de Regionale Publieke Omroepen.

“Als stagiair bij NH leerde ik de kracht van de regio kennen, de impact van de lokale verhalen en de verbindende rol die wij als regionale omroep hebben”, aldus Cornelisse. “Waar het mediagebruik in de afgelopen tien jaar rigoureus veranderde, is die verankering in de samenleving nog altijd de basis van wat we doen. Juist in deze tijd is dat belangrijker dan ooit.Ik kijk er naar uit om samen met een ambitieuze redactie op dit fundament door te bouwen en met onderscheidende verhalen, programma’s en projecten ons publiek nog beter te bedienen.”

Foto: Wessel de Groot