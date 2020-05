Broadcastbeurs IBC is afgelast vanwege de coronacrisis. De beurs zou 11 tot en met 14 september gehouden worden in de Amsterdam RAI. Maar volgens de organisatie zijn er nog teveel onduidelijkheden. “Daarom kunnen we niet garanderen dat we een veilig en waardevol evenement kunnen leveren met de kwaliteit die van IBC wordt verwacht”, aldus een verklaring.

Er is onder andere onduidelijkheid over het houden van anderhalve meter afstand op zo’n groot evenement, reisbeperkingen en mondkapjes. “Zodanig dat de geest van IBC wordt aangetast.”

De organisatie van de IBC bekijkt nog of het digitaal nog iets kan doen. De IBC is de beurs voor broadcastprofessionals. Elk jaar komen er 50.000 geïnteresseerden uit landen over de hele wereld op af.