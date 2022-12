Bram Krikkes grootste wens is om ooit de middagshow op de radio te mogen presenteren. ” Ik vind de snelheid van zo’n drivetimeshow super. Je staat in de actualiteit, het is heel anders dan het weekend”, zegt de dj van Qmusic in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Toch hoeft Domien Verschuuren, die nu op de middaguren te horen is, zich volgens Bram geen zorgen te maken. “We hopen dat Domien het nog twintig jaar volhoudt, dat is ook logisch door Q zo uitgesproken.”

Een middagprogramma is nu nog minder handig, zegt Bram in de podcast. “Mijn leven is er nu op ingericht dat ik doordeweeks andere dingen kan doen. Maar als ik die kans krijg, moet de rest ervoor wijken. De jock is nu nog in de weekenduren op Qmusic te horen.

