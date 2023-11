Ruim een kwart van alle nummers uit de ‘Evergreen Top 1000’ van NPO Radio 5 is van Nederlandse bodem. The Cats uit Volendam zijn hofleverancier met 28 nummers in de lijst. Dat is vier meer dan vorig jaar. The Beatles staan tweede met 23 noteringen. The Rolling Stones en Elvis Presley hebben 22 liedjes in de lijst. De Evergreen Top 1000 is te horen van maandag 20 november tot en met vrijdag 24 november. Wim Sonneveld is opnieuw op 1 verkozen met ‘Het Dorp’.

De top 20 bestaat voor meer dan de helft uit nationaal product (elf nummers) en van de top 5 zijn vier songs van Nederlandse artiesten. De Evergreen Top 1000 telt dit jaar 44 echte nieuwkomers, dat zijn nummers die nooit eerder in de lijst stonden. Het ‘Het Nog Nooit Zo Donker West’ van Ede Staal (1984) is de hoogste nieuwe binnenkomer, op 57.

Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 5: “Prachtig dat het Nederlands product zo in de belangstelling staat. NPO Radio 5 heeft hier het hele jaar veel aandacht voor en uit de Evergreen Top 1000 blijkt dat onze luisteraars muziek van eigen bodem een warm hart toedragen. Bijzonder ook dat de Groningse troubadour Ede Staal met een lied uit begin jaren ’80 dit jaar voor het eerst genoteerd staat en nog hoog ook. Dat raakt mij niet alleen als Groninger, maar ook als liefhebber van de lokale Nederlandse cultuur in het algemeen.”

Grootste stijger

De grootste stijger dit jaar is ‘Fix You’ van Coldplay. Het nummer wint maar liefst 886 posities door te stijgen van 996 vorig jaar naar 110 nu. New World In The Morning van de in september overleden Roger Whittaker klimt 416 plekken, van 979 naar 563. Love Is A Golden Ring van The Cats gaat van 845 vorig jaar naar 440 nu, een winst van 405 posities.

Het kortste nummer in de Evergreen Top 1000 is ‘Mercedes Benz’ van Janis Joplin, met een lengte van 1:49 min. Het langste is ‘Shine On You Crazy Diamond’ van Pink Floyd, met 13:01 min. Het gemiddelde bouwjaar van alle noteringen is 1976. In totaal hebben er door de jaren heen 2563 nummers in de lijst gestaan, waarvan 192 songs elk jaar vertegenwoordigd zijn.

Uitzending

De Evergreen Top 1000 start maandag om 06:00 uur met ’24 Hours From Tulsa’ van Gene Pitney. De lijst is elke dag te horen tot 21:00 uur en op vrijdag tot 20:00 uur. De beelden uit de studio zijn ook dagelijks te zien op NPO 1 Extra en online.

Foto: NPO Radio 5