Stoppen met televisie, om weer fulltime radio te kunnen maken. Astrid Kersseboom was er binnen een weekend uit, toen ze gevraagd werd om het ‘NOS Radio 1 Journaal’ te gaan presenteren op NPO Radio 1. “‘Wow, dit is wel heel interessant’, dacht ik. Ik wil het heel graag doen”, zegt Astrid in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Astrid presenteert vanaf januari het ochtendprogramma van Radio 1. Ze noemt twee belangrijke redenen voor die overstap naar de radio. “De presentator van het Radio 1-journaal geeft de eigen kleur aan het programma. Dat kan bij het NOS Journaal op tv minder. En ten tweede: je gaat echt interviewen. Bij het tv-journaal moet je binnen anderhalve minuut een interview afgerond hebben. Bij het Radio 1 Journaal ga ik echt interviewen, ook mensen van buiten.”

Format

Aan het format van het programma wil ze niet te veel tornen. “Het format staat als een huis, daar gaan we niet heel veel aan veranderen. Misschien dat we hooguit wat dingetjes gaan omgooien in de volgorde.” Ook het contact met de luisteraar blijft. “Waarschijnlijk gaan we wel de naam van de rubriek ‘De kritiek van Jan Publiek’ veranderen.”

Astrid benadrukt dat ze aan het programma haar eigen draai wil geven. “ Het is mijn taak om er de stempel op te drukken. Ik ga niet drie jaar op de winkel pasen”, aldus Astrid, die voor de periode van drie jaar benoemd is. Haar eigen mening laten doorschemeren in interviews wil ze niet doen, vertelt ze. “Daar probeer ik van weg te blijven. Het probleem daarmee is dat je de luisteraar ontzettend tegen je in het harnas kunt jagen.”

Foto: NOS