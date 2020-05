Astrid Joosten krijgt in de maand mei op maandag tot en met donderdag tussen 13:30 en 14:00 uur een programma op NPO Radio 1. In ‘Astrid Out of the Box’ spreekt ze ondernemers die oplossingen zoeken om hun bedrijf draaiende te houden.

Astrid over het programma: “De coronacrisis heeft ons leven volledig op zijn kop gezet. Veel ondernemers zien hun inkomsten drastisch afnemen en het gaat nog wel even te duren voordat we terug bij de normale situatie zijn. Na de eerste weken van shock, zie je steeds vaker dat mensen creatieve oplossingen vinden voor hun bedrijf. Ik ben nieuwsgierig hoe ze op deze out of the box ideeën zijn gekomen. Deze lichtpuntjes verdienen wat mij betreft een podium, zodat zij hopelijk meer mensen op nieuwe ideeën kunnen brengen.”

‘Astrid Out of the Box’ is vanaf maandag 4 mei de hele maand mei van maandag tot en met donderdag te horen van 13:30-14:00 op Radio 1. Het programma vervangt B.V.S.C. van Roelof de Vries.

Foto: Nick van Ormondt