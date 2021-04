Annemieke Schollaardt heeft vandaag haar laatste uitzending gemaakt in het weekend op NPO Radio 2. Vanaf volgende maand is ze op werkdagen van 12:00 tot 14:00 uur te horen, en dus niet meer in het weekend. “Super gek, ik heb straks ineens weekend”, zei Annemieke, die al sinds 2007 weekendprogramma’s maakt op de radio.

“Ik ga niet dramatisch doen”, vertelde Annemieke in haar laatste uitzending. “Ik ga niet weg. Sterker nog, er komt heel veel voor terug. We gaan wel merken wat weekend is. Ik heb de tip gekregen om vooral niet naar de supermarkt te gaan.”

Sinds 2007

Annemieke was eind 2017 overigens al een paar maanden niet meer in het weekend te horen, toen ze op werkdagen tussen 14:00 en 16:00 uur op Radio 2 presenteerde. Dat was overigens van korte duur, omdat Rob Stenders toch terugkeerde bij de zender.

Toch heeft Annemieke sinds 2007 vrijwel alleen maar radioprogramma’s in het weekend gemaakt. Zo was ze op 3FM jarenlang op zaterdag en zondag tussen 10:00 en 12:00 uur, en later van 16:00 tot 19:00 uur, te horen. Ook bij Radio 2 maakte ze de afgelopen jaren programma’s in het weekend.

Foto: Ruud Baan | AVROTROS