Jan-Willem Brüggenwirth (60) wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur bij FC Twente. Hij volgt Paul van der Kraan op, die na de zomer vertrekt. Jan-Willem wordt, samen met technisch directeur Jan Streuer en operationeel directeur Martijn Hoogstoevenbeld, verantwoordelijk voor het beleid van de Enschedese voetbalclub.

Jan-Willem was bijna tien jaar lang, tot halverwege 2013, directeur bij Radio 538. De afgelopen jaren had de oud-538-directeur diverse functies, waaronder in de E-commerce bij Talpa Network en bij diverse (reclame)bureaus.

‘Een eer’

“Het is een eer om voor FC Twente aan de slag te mogen gaan. Een traditionele club met een rijke historie, maar ook met duidelijke ambities”, zegt Jan-Willem. “FC Twente weet waar ze de komende jaren naartoe wil. Bij het realiseren van die ambities hebben we iedereen hard nodig, vooral de supporters en de sponsoren. Daar doen we het voor.”

Dennis Schipper, voorzitter Raad van Commissarissen van FC Twente: “De club wil sportief en technisch doorgroeien naar een niveau dat bij FC Twente hoort. Bovendien moet de club financieel gezond worden en blijven, in de huidige corona-tijd is dat een extra uitdaging. We verwachten dat Jan-Willem Brüggenwirth de persoon is die FC Twente verder gaat helpen.”

Eerder stapte voormalig NOS-directeur Jan de Jong al over van de media naar de voetbaltak.

Foto: FC Twente