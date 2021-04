Jongerenzender HITradio 915 op Curaçao heeft de vormgeving aangepakt. De radiozender die non-stop muziek uitzendt, doet dat vanaf nu in een drietalig jasje: naast Nederlands maken ook Papiamentu en Engels deel uit van de jingles en vormgeving. De radiozender sluit daarmee naar eigen zeggen nog beter aan bij de doelgroep.

“Hokjes-denken onder jonge mensen is passé”, zegt stationmanager Maarten Schakel. “We komen allemaal op straat en hebben TikTok, Facebook en Instagram, waar we in aanraking komen met andere culturen, en dat vormt zo onze eigen mooie mulitculturele omgeving waarin we leven op Curaçao. Daarom vinden we dat HITradio 915 qua taal wel wat diverser kan. Een typische HITradio 915-luisteraar staat te springen op een housefeest en de volgende avond intiem te dansen in een latin-club, buiten coronatijd natuurlijk, ongeacht waar je bent geboren of opgegroeid of welke taal je thuis spreekt.”

Papiaments en Engels

Door Papiaments en Engels toe te voegen aan de Nederlandstalige jingles, denkt de radiozender dat een nog bredere groep luisteraars zich thuisvoelt bij de zender. “Alle ingesproken vormgeving is zó algemeen en herkenbaar, dat het niet afschrikt, ook als je thuis iets anders spreekt”, aldus Schakel. De vormgeving is voor 60 procent in het Nederlands, 20 procent in het Papiamentu en 20 procent in het Engels.

Naast de gezongen jingles van Pure Jingles, maken de gesproken ID’s een groot deel uit van het pakket. De mannenstem is van Joris Reer, de vrouwenstem van Farah Casseres. Alles is in eigen huis geproduceerd door Reer: “hierdoor zijn we een stuk flexibeler en kunnen we snel schakelen. Popt er ineens een nieuwe trend op, dan hoor je die diezelfde dag nog op HITradio 915. We zijn niet afhankelijk van een stem uit Nederland: ik spring zelf vlug achter de microfoon en binnen een afzienbare tijd is er een nieuwe promo op zender te horen.”

Nieuwsdienst

Voortaan wordt ook gebruik gemaakt van de nieuwsdienst van zusterstation Paradise FM. Elk half uur komt er nieuws voorbij, maar dan in behapbare stukken: de HITradio Headlines.