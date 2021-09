Nadine Roos was in 2019 slechts een paar weken op SLAM! te horen. Ze zou er in het weekend tussen 10:00 en 13:00 uur een vast programma gaan presenteren, maar verdween alweer snel uit de programmering. “ Het is misgegaan toen ik te laat was gekomen. Toen lag ik er meteen uit. Dat kon daar blijkbaar niet door de beugel. Ik had me gewoon verslapen, het is was het is”, zegt Nadine in gesprek met Patrick Kicken.

SLAM! stelde destijds zelf dat Nadine niet klaar zou zijn voor een vast programma op de landelijke radio. Later trok de zender het statement weer in. “Maar misschien was het dat wel gewoon”, zegt Nadine, die het per direct moeten stoppen als ‘een klap’ ervoer. “Ik was een kwartier te laat, het is ook niet stil geweest op de zender. Natuurlijk heb ik er super hard van gebaald, maar ik heb geen wrok of pijn naar de zender.”

Q-college

Nadine won in 2018 Q-college, het interne opleidingstraject van Qmusic. In tegenstelling tot eerdere winnaars, kreeg Nadine geen eigen programma op Q. “Dat was heel gek”, blikt ze nu terug. “Opeens denk je: nu gaat het allemaal gebeuren. Maar er kwam niet echt progressie in het uitzicht op een programma. Het was ook de tijd dat Dave Minneboo begon. Wat op dat moment iemand in de nacht gaat doen, is dan niet zo heel relevant.”

De radiomaakster woont tegenwoordig op Curaçao, waar ze net de overstap heeft gemaakt van Paradise FM naar Dolfijn FM.

Nadine over haar ontslag bij SLAM:

Foto: SLAM!