De gemiddelde luistertijd per dag ligt na drie maanden coronacrisis op een hoger niveau dan voor de crisis. Ten opzichte van een jaar geleden wordt er 10% meer naar de radio geluisterd. Dat blijkt uit “NLO Trends”, een analyse van Nationaal Luister Onderzoek (NLO) naar de impact van de ‘intelligente lockdown’ op het luistergedrag.

In week 22 luisterden Nederlanders van 10 jaar en ouder gemiddeld 161 minuten per dag naar de radio. Onder radioluisteraars werd een gemiddelde van 255 minuten per dag gerealiseerd. Beide niveaus liggen respectievelijk 10% en 4% hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Hoewel er sprake is van een lichte daling na de sterk stijgende lijn aan het begin van de crisis, blijkt uit de analyse dat het niveau van de gemiddelde luistertijd hoger ligt dan voor de crisis en hoger dan een jaar geleden. Op totaalniveau wordt er in week 22 10% meer geluisterd naar radiozenders (week 22 2020: 161 minuten, week 22 2019: 146 minuten). Onder radioluisteraars is de gemiddelde luistertijd 4% hoger (255 minuten vs. 245 minuten).