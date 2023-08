NPO 3FM doet voor het eerst in meer dan 20 jaar tijd geen uitgebreid verslag van Lowlands. Normaal gesproken zond 3FM tijdens het festival in Biddinghuizen drie dagen uit vanaf het festivalterrein en gaf het in de weken voorafgaand aan Lowlands kaarten weg. Dit jaar zal enkel ‘3voor12’, dat op vrijdag van 22:00 tot 1:00 uur te horen is verslag doen van Lowlands. Ook zal de VPRO via ‘3voor12’ online en op tv verslag doen van het festival.

Wat de reden is dat de samenwerking tussen 3FM en Lowlands beperkt is tot ‘3voor12’ is niet bekend. Op vragen hierover zegt een woordvoerder: “3FM besteedt zeker aandacht aan Lowlands in de vorm van 3voor12 die er traditiegetrouw aanwezig is. Dat gebeurt door online-artikelen, liveverslag op de radio en verslag op de social media kanalen.” De VPRO communiceert enkel over wat ‘3voor12’ tijdens Lowlands doet op tv en online, maar rept met geen woord over 3FM.

Lowlands kwam een paar maanden geleden in het nieuws, omdat journalisten voortaan 10 euro moeten betalen voor een perskaart. Dat geld zou ten goede komen aan een goed doel, maar kon desondanks op veel kritiek rekenen. Veel media hebben aangegeven dit jaar geen verslag te doen van Lowlands.

Foto: NPO 3FM