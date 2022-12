Astrid Kersseboom stapte begin dit jaar over van de televisie naar de radio. Op NPO Radio 1 presenteert ze sinds januari elke werkdag tussen 06:00 en 09:30 uur het ‘NOS Radio 1 Journaal’. Wouter Walgemoed is de vaste nieuwslezer in het ochtendprogramma.

Hoe kijk je terug op 2022?

“Op het gebied van werk en privé met heel veel genoegen. Het ‘Radio 1 Journaal’ is geweldig om te doen. Qua nieuws zijn er veel zaken om je zorgen over te maken, maar dat is journalistiek gezien heel interessant natuurlijk. Het programma zat vanaf het begin als gegoten, ook doordat het meteen klikte met Wouter Walgemoed. Wij lachen veel, vullen elkaar echt aan en wat fijn is: hij is een echte radiomaker. Zo’n klik is nogal belangrijk als je vijf dagen per week naast elkaar zit.”

Ben je blij met je keuze om helemaal over te stappen naar radio? Of mis je de televisie nog soms?

“Ik ben heel blij en nee, ik mis de televisie niet. Het was heel leuk om dat al die jaren te doen. Maar nu ben ik weer terug bij de radio en stort ik me daar vol enthousiasme op. Iedere dag drieënhalf uur live, met veel interviews en toch wat meer mezelf zijn op andere manieren dan alleen maar serieus; dat bevalt heel goed. Ik heb echt plezier in mijn werk.”

Toch wordt radio nog weleens ondergeschikt aan televisie. Is dat onterecht?

“Ja, dat is onterecht. Maar daar maak ik me verder niet druk over, want dat heeft niet zoveel zin. Bij de NOS hebben we zoveel platforms – radio, tv, site, app, NOS Stories – en die versterken elkaar. Dat moet je koesteren.”

2022 was een intensief nieuwsjaar: oorlog in Oekraïne, hoge energieprijzen, stikstofcrisis. Wat doet dat met je als journalist?

“Qua werk is het reuze interessant, maar als ‘gewoon Astrid’ denk ik weleens: “wat doen mensen elkaar toch allemaal aan?”. Op wereldniveau gaat het dan bijvoorbeeld over de regimes die de eigen bevolking knevelen en anderen willen overheersen, in Nederland over de soms geharnaste manier waarop mensen hun meningsverschillen uitvechten. Tegelijkertijd willen heel veel mensen wel degelijk luisteren naar anderen en er iets voor doen. Het is onze taak om ook die meerderheid te laten horen. Niet makkelijk, wel nodig.”

Wat was de grootste verrassing op radiogebied in 2022?

“Ik vind het heerlijk dat ‘Bureau Buitenland’ op Radio 1 naar de middag is gegaan. En heel leuk dat Tim de Wit daar een van de presentatoren is. Nu zijn we opnieuw collega’s, maar dan op een andere manier.”

Wordt 2023 een nog ‘spannender’ radiojaar dan 2022?

“Haha, nog spannender dan 2022? Laten we voor de mensheid hopen van niet. Mijn ambitie is vooral om een nóg beter Radio 1 Journaal te maken. Daarvoor heb ik zoveel goede mensen om me heen, samen streven we er altijd naar om het nog beter te doen.”

Foto: NOS