Een aantal bekende zenderstemmen zijn morgen te gast in het programma ‘BertOp5’ op NPO Radio 5. Presentator Bert Kranenbarg praat met Hans Hoogendoorn, Eline La Croix en Bart van Gogh over hun vak. Het programma is tussen 16:00 en 18:00 uur te horen bij de KRO-NCRV.

Hans Hogendoorn was bijna 50 jaar de stem van NPO Radio 1. Sinds januari van dit jaar is hij alleen nog in ‘Met Het Oog Op Morgen’ te horen. Hij begon bij zeezender Radio Noordzee en stelde zijn stem maar één keer ter beschikking aan een reclamespot, voor brood.

Eline La Croix was DJ op 3FM, sprak toen toevallig een keer iets in en werd daardoor zenderstem voor 3FM. Later ook voor NPO Radio 2, NPO Radio 5 en Decibel. Op dit moment is ze te horen bij Sunlight, Classicnl en Radio Gelderland.

En Bart van Gogh werkt al zijn hele leven als vormgever: hij maakt jingles en tunes voor zenders en omroepen in binnen- en buitenland. Hij gebruikt ook zijn eigen stem als instrument: jarenlang was hij dé stem van Sky Radio. Nu is hij te horen als zenderstem van Radio West.

Foto: NPO Radio 5 – 2019