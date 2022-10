Wouter van der Goes twijfelde heel erg of hij van 3FM naar Qmusic moest gaan in 2006 om daar programmadirecteur te worden. In de podcast ‘The Broadcast’ zegt hij: “De eerste Serious Request toen ik bij Q werkte, was ik alleen maar daarmee bezig. En daar begrepen ze weinig van.” Op die tijd kijkt hij ook niet prettig terug. “Ik vond dat heel ingewikkeld, ik heb ook al die tijd gedacht heb ik hier wel goed aan gedaan. Maar ja ik kon niet meer terug. Ik heb een fantastische tijd bij Q gehad, maar ik vond de periode dat ik daar programmadirecteur was niet de allerleukste.”

De dj was niet meer ‘one of the guys’ bij Qmusic. “Ik was dit op de bluf gaan doen. Ik kon de zender inhoudelijk wel geven wat het nodig had, maar wat ik moeilijk vond is dat ik in meetings zat met allemaal hotemetoten. Ik dacht: ‘dit kan iedereen, ik wil radio maken!’ En toen ging ik naar mijn Belgische baas toe en heb ik dat gezegd. Toen werd die best wel boos en ben ik best snel gestopt.”

Mattie

Trots is Wouter van der Goes bijvoorbeeld op ‘Het Geluid’, waar ze in zijn tijd mee begonnen zijn. “En Ik wil niet lullig doen, maar de ontdekker van Mattie Valk zit hier tegenover jullie. Mattie heb ik aangenomen als vormgever en Mattie was fantastisch. Ik vraag me af of hij nog weleens een jingletje maakt. Ik heb zelfs nog een foto van hem toen hij bij mij kwam kijken bij Veronica FM.

Tegenwoordig maakt Wouter van der Goes programma’s op NPO Radio 2, samen met Q Music de grootste zender van Nederland “Ons doel is nooit om de grootste zender van Nederland te worden maar wel om de beste radio te maken en als het gevolg dan is dat je de grootste zender wordt dan is dat maar zo”, aldus Wouter.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2