Radio 10 heeft er deze zomer een nieuwe invaljock bij. Wouter Kooiman maakte in juni al een proefuitzending in de nacht, zodat hij als invaller aan de slag kon. Deze hele week vervangt hij René Verkerk en is hij ’s avonds tussen 21:00 en 0:00 uur te horen op Radio 10.

Wouter is al in dienst bij Talpa Network. Hij is MCR engineer voor alle zenders van het bedrijf. Daarnaast is hij dj geweest op diverse commerciële, regionale zenders, waaronder Wild FM en Radio Decibel.

Tot afgelopen zomer was Jan-Paul Grootentraast te horen als vaste invaller op Radio 10. Hij heeft echter na de verhuizing van Lex Gaarthuis naar de ochtend in juni een plek gekregen in het weekend tussen 12:00 en 15:00 uur. Op dat tijdstip zou uiteindelijk ‘Somertijd’ terechtkomen, maar dat gaat vanwege de overstap van dat programma naar 100% NL niet door.

Foto: RadioFreak.nl