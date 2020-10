Krijgt Ruud de Wild een eigen weekendprogramma op NPO Radio 2? De radio-dj lijkt daar in een video op zijn Instagrampagina wel op te hinten. In de video zijn bekende duo’s te zien, met daarbij de tekst ‘Wild in het Weekend, wordt vervolgd.’

In de video zijn bekende duo’s te zien, zoals Gerard Joling en Gordon, de koning en de koningin, en ‘kerstduo’ Tiny en Lau. Of Ruud daarmee hint op een duoprogramma, is ook nog speculeren. Ruud zelf meldt dat er ‘binnenkort’ meer nieuws volgt.

Ruud presenteert sinds januari 2017 elke werkdag tussen 16:00 en 18:00 uur ‘De Wild in de Middag’ op Radio 2.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2