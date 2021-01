Qmusic heeft gisteravond de Top 40 Awards uitgereikt. Vanwege het coronavirus konden luisteraars de uitreiking online volgen. Armin van Buuren en Duncan Laurence verzorgden de openingsact, ook waren er diverse optredens van onder meer Davina Michelle. Domien Verschuuren presenteerde online awardshow.

Snelle won de Top 40 Award voor Beste Artiest en Racoon had met ‘Het Is Al Laat Toch’ de Grootste Hit van 2020 te pakken. Ook Davina Michelle (Beste Live Act Nationaal), Miss Montreal (Alarmschijf), Bilal Wahib (Beste Nieuwkomerr) en DI-RECT (coronasoundtrack) ontvingen een Top 40 Award.

“In deze bijzondere tijd weet muziek meer dan ooit te verbinden”, zegt Q-dj en presentator Domien Verschuuren. “Daarom wilden we de Top 40 Awards door laten gaan en hebben we een mooie show neergezet voor de mensen thuis. Volgend jaar hopen we weer in een volle, uitzinnige zaal te staan.”

Qmusic zei eerder al de Top 40 Awards in de toekomst te willen ombouwen tot een show als de TMF Awards.

