Shay Kreuger is niet langer te horen in de nacht van zondag op maandag op NPO Radio 2. Afgelopen week heeft ze haar laatste uitzending tussen 0:00 en 2:00 uur gemaakt. Volgens Shay was het haar eigen keuze om te stoppen met het programma. “Ik moest deze nacht loslaten, zodat ik me kon focussen op een aantal toffe, nieuwe projecten.”

Shay zegt een nieuwe stap in haar carrière te nemen. “Maar dan zul je zien: ligt ineens alles stil vanwege de pandemie. De toekomst zie ik echt wel rooskleurig in. Ik ga er vanuit dat hetgeen waar we nu doorheen gaan, van tijdelijke duur is. We moeten een andere manier van leven leren voor een tijdje, maar ik ga er vanuit dat alles wat in de planning stond, ook gewoon lekker doorgaat”, zei ze op Radio 2:

Opvolging

Wie Shay tussen 0:00 en 2:00 uur opvolgt, is nog onduidelijk. Voor komende nacht staat Leo Blokhuis ingepland. Shay blijft overigens wel te horen in de nacht van vrijdag op zaterdag op Radio 2. “Dus we gaan absoluut niet dramatisch doen, dit is geen bye-bye”, aldus de radiomaakster.

Ook het tijdslot na Shay op zondagnacht krijgt een andere invulling. Emmely de Wilt stopt met haar nachtprogramma en wordt opgevolgd door Evert Duipmans en Jeroen Mulder.

