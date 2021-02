Toen Stefan Stasse even niet op de radio was door hartproblemen, merkte hij pas hoe belangrijk het radiovak voor hem was. “Het presenteren en in die verbeeldingswereld zitten, daar kikker ik helemaal van op”, zo zei hij bij de Perstribune op NPO Radio 1. “Men zegt dan dat je rustig aan moet doen. Maar de uitzending zelf, dus niet de stress eromheen, dat is helemaal mijn roes.”

Afgelopen zomer was de dj van NPO Radio 2 en NPO Radio 5 een tijdje niet op de radio vanwege hartproblemen. “Ik had een soort hartaanval. Daar schrik je wel even van.” Hij koos er daarna ook zelf voor om de Top 2000 te laten schieten. In september kwam hij wel weer terug op de radio.

Nadat Stasse van de toneelschool kwam ging hij bij de radio werken. Hij vindt het radiowerk opvallend veel gelijkenissen hebben met het theater. Allebei gaat het er volgens hem om dat je een verhaal vertelt en dat je iets kan visualiseren voor de luisteraar.

Foto: Stijn Ghijsen