Radio Veronica heeft niet alleen de weekendprogrammering aangepast, ook de nachtprogrammering is veranderd. Deze is grotendeels uitgekleed: de show van Thijs Meeuwsen en de nachtprogramma’s in het weekend zijn verdwenen. Het programma ‘Muziek voor Volwassenen’ van Johan Derksen is voortaan op werkdagen om middernacht te horen in plaats van om 23:00 uur. Willem Doreleijers, die voor Johan zit, is hierdoor een uur langer te horen.

Door de wijzigingen zijn Jannes Drop en Bram Molenaar weg bij Radio Veronica. Eerder werd al bekend dat Bas van Teylingen, Tineke de Nooij, Jeroen Drogt en Francis Dix de zender hebben verlaten. Thijs Meeuwsen blijft wel te horen op de zender en presenteert in ieder geval voorlopig een programma op vrijdag van 18:00 tot 21:00 uur.

Het enige nachtprogramma dat niet is verdwenen, is ‘The Warming Up’ met Lisanne Bronkhorst. Dat programma is op werkdagen te horen, voorafgaand aan ‘Ook Goeiemorgen’ met Frank van der Lende, waarin Lisanne sidekick is.

Foto: Radio Veronica