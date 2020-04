Radioreclame blijkt 2,5 keer zoveel website bezoek te genereren als wanneer hetzelfde budget ingezet wordt op tv. Dit concludeert Qmusic, samen met Mindsgare en Greenhouse Group, na onderzoek van het directe effect van radioreclame op websitebezoek.

Volgens de zender is het voor het eerst dat er zo’n grootschalig onderzoek gedaan is voor meerdere adverteerders en cases. In totaal is voor de vier merken Auping, Stage Entertainment, Centraal Beheer en Eneco, gezamenlijk goed voor 23 rondes radio-inzet, het websitebezoek inzichtelijk gemaakt en gekeken naar het effect binnen 30 minuten na uitzending van een radio- dan wel tv-spot.

Hoewel er verschillen zijn in absolute niveaus (websitebezoek is ook zeer product/merk afhankelijk), zijn de patronen over de cases heen vergelijkbaar:

Van iedere 1.000 euro ingezet op de radio levert uiteindelijk bijna 2,5 keer zoveel bezoekers op als wanneer dit bedrag op televisie wordt ingezet.

Radio kan licht profiteren als tegelijkertijd tv wordt ingezet en levert dan iets meer bezoeken per GRP/€1.000,- op dan wanneer radio stand alone wordt ingezet.

Verreweg de meeste GRP’s worden door adverteerders ingezet op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur. Hier wordt veel bereik opgebouwd en absoluut gezien wordt hier dan ook het meeste sitebezoek gerealiseerd na een radiocontact.

Op werkdagen na 16:00 uur en in het weekend neemt de attributie per GRP toe.

Voor campagnes met een actiematige insteek is het qua kosten interessanter om GRP’s vanuit de ochtendspits naar andere uren te schuiven en meer GRP’s naar het weekend schuiven om meer klanten naar de website te leiden.

Rob Beijersbergen, Verkoopdirecteur Qmusic: “Het vermoeden dat radioreclame direct aanspoort tot een websitebezoek wordt met deze analyse bevestigd. Met deze learnings kunnen adverteerders en mediabureaus hun campagnes nog effectiever plannen en betere resultaten realiseren.”

De zender laat weten dat het belangrijk is om te realiseren dat het hier alleen gaat om het korte termijn bezoek aan de website. Langetermijneffecten, opbouw door de tijd en merkeffecten zijn niet meegenomen in deze analyse.

Foto: Qmusic