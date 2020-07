De radiorechten voor de Formule 1 gaan de komende drie seizoenen naar Grand Prix Radio. Naast liveverslag, nu wordt al Ziggo Sport doorgeprikt, kan de zender ook interviews afnemen met de Formule 1-coureurs. Grand Prix Radio wordt daarnaast ook marketingpartner van Formula One Management (FOM) en zal hiervoor de nodige promotionele activiteiten verzorgen.

“We zijn ongelooflijk trots op deze bijzondere deal met FOM”, aldus Olav Mol, mede-oprichter van Grand Prix Radio. “Dit is iets unieks voor Nederland en ik vind het fantastisch dat we op deze manier een nieuw pad gaan bewandelen in de Formule 1. Het wordt nog wel een uitdaging om direct vanaf het begin voor de volle honderd procent invulling te geven aan wat we mogen, maar met de moderne communicatiemogelijkheden die we tot onze beschikking hebben, gaat dat vast goedkomen. De sport leeft meer en meer in ons land.”

Door de samenwerking is Grand Prix Radio het enige Nederlandstalige radiostation dat live aanwezig mag zijn vanaf de circuits die deel uitmaken van het officiële Formule 1-wereldkampioenschap. Echter, door de maatregelen die de FIA heeft geïnstalleerd als reactie op de COVID-19 pandemie, zal dat pas gebeuren als de pers weer vrij aanwezig mag zijn en Grands Prix weer met publiek verreden kunnen worden.