(Dit is een partnerbijdrage van Twenty Four Webvertising. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Radio-dj’s zijn dag in dag uit bezig met muziek en hun gehoor is de belangrijkste tool die ze gebruiken om hun werk te doen. Daarom is het belangrijk dat ze zorgvuldig omgaan met hun gehoor, zodat ze geen gehoorschade oplopen en vervolgens hun werk niet meer uit kunnen voeren. Dat is de grootste nachtmerrie van elke radio-dj.

Gehoorschade bij radio dj’s

Dat een baan waarbij er de hele dag muziek wordt geluisterd effect heeft op het gehoor, bleek wel uit de hoortest die een aantal jaar geleden bij radio dj’s werd gedaan. De radio dj’s Gerard Ekdom, Giel Beelen, Paul Rabbering, Michiel Veenstra, Coen Swijnenberg en Sander Lantinga lieten hun gehoor testen door de Nationale Hoorstichting en het LUMC. Uit deze test bleek dat alle radio-dj’s gehoorschade hadden, van licht tot ernstig. Naar aanleiding van de deze test bij de dj’s is er meer aandacht gekomen voor de bescherming van het gehoor. Niet alleen voor dj’s, maar voor iedereen.

Verhoogd risico bij muzikanten en dj’s

Iedere baan waarbij er vijf of meer uur per week met muziek wordt gewerkt met meer dan 89 dB verhoogt de kans op gehoorschade. De kans dat radio-dj’s gehoorschade oplopen is daarom groot. Om deze reden is goede gehoorbescherming tijdens het werken met muziek zeer belangrijk. Tegenwoordig is er wel meer aandacht voor de bescherming van het gehoor van radio-dj’s, maar het kan voor de dj’s geen kwaad om regelmatig een hoortest te doen. Zo voorkomen ze wellicht dat ze vroegtijdig een hoortoestel nodig hebben. Dit kan tegenwoordig ook online, door middel van een online hoortest. Dit maakt de drempel om het gehoor te testen lager.

Hoortoestel voorkomen door een online hoortest

Naast andere maatregelen die worden genomen om het gehoor van radio dj’s te beschermen, biedt een online hoortest uitkomst. Door de volle agenda’s van radio-dj’s en muzikanten is er vaak geen tijd voor een test bij een audicien. Daarentegen past deze online test beter in hun agenda. De hoortest die de radio-dj’s destijds hebben gedaan, heeft een positief effect gehad op aandacht voor gehoorbescherming. De Nationale Hoorstichting heeft na de gehoortest van de radio-dj’s in kaart gebracht wat mensen kunnen doen om hun gehoor te beschermen en een hoortoestel te voorkomen:

Interactieve kennissite verkennen over belangrijke aspecten over gehoor, geluid en gehoorschade

Diverse testen met betrekking tot gehoor doen: van hoortest tot hoorleeftijd

Inlezen over tips om je gehoor te beschermen

Ervaringsverhalen met betrekking tot gehoor van artiesten en muziekliefhebbers lezen

Radio-dj’s zijn zich steeds bewuster aan het worden van het belang van goede gehoorbescherming. Het positieve hiervan is dat dit ook wordt overgebracht naar luisteraars, door op te roepen dat zij hun gehoor gratis online kunnen laten testen. Het gehoor is het belangrijkste instrument van radio-dj’s en muzikanten, zonder kunnen zij hun werk niet uitvoeren. Het gehoor op tijd beschermen betekent het vroegtijdig voorkomen van een hoortoestel. Meer weten, klik hier.

Foto: Pixabay | Jessica Lewis