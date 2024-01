De radiostudio’s van NPO Radio 2 hebben de afgelopen maanden een flinke renovatie ondergaan. Ook de liveruimte, waar bands optreden, is aangepakt. De radiotechniek is daarbij niet vervangen; vooral het decor van de studio is op de schop gegaan.

“Er is gekozen voor een ander licht- en cameraplan, zodat onze visual radio er nog beter uitziet”, zegt een woordvoerder van Radio 2. “Daarnaast is het decor vernieuwd, passend bij het gevoel dat NPO Radio 2 wil uitstralen. De ramen achter en naast de dj’s zijn vervangen door schermen en middels deze schermen kunnen we de look & feel aanpassen, bijvoorbeeld tijdens themaweken.”

Link met Top 2000 Café

In het nieuwe decor is ook gekozen voor digitale fotolijstjes aan de muur, die vooral bekend zijn uit het Top 2000 Café. In die fotolijstjes zijn wisselend foto’s van artiesten, dan wel clipjes te zien.

Radio 2 nam de huidige radiostudio’s in 2019 in gebruik. De studio’s zijn volgens de NPO-woordvoerder de afgelopen vier jaar ‘zeer intensief gebruikt’. “Nagenoeg 24/7. Niet alleen voor uitzendingen, maar ook voor opnames van podcasts.”

Foto’s van de nieuwe studio’s van Radio 2:

Foto: NPO Radio 2