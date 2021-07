Radio 10 gaat de 80’s Top 810 opnieuw uitzenden. Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 augustus is de lijst die in maart te horen was, opnieuw te horen. Daarnaast kunnen luisteraars hun muzikale kennis testen door drie 80’s hits te raden die verborgen zitten in de verschillende mashups die voorbij komen.

De lijst wordt ook uitgezonden op Radio 10 Brabant. Die zender kwam eind 2019 op de plek van Radio 8FM Brabant.

Top 10

1. A-ha – Take On Me

2. Golden Earring – When The Lady Smiles

3. Toto – Africa

4. Prince – Purple Rain

5. George Michael – Careless Whisper

6. Queen – Who Wants To Live Forever

7. Phil Collins – In The Air Tonight

8. Michael Jackson – Billie Jean

9. ABBA – The Winner Takes It All

10. Madonna – Like A Prayer

Foto: Radio 10