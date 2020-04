Radio 10 haalt komende week de ‘Top 4000’ van stal. Het radiostation pakt de lijst die in december werd uitgezonden erbij en herhaalt van dinsdag en tot met vrijdag een deel van de nummers uit de lijst.

De themaweek heeft de naam ‘Top 4000 On Demand’ gekregen, omdat de luisteraars bepalen welke nummers er gedraaid worden. De liedjes komen dan ook niet in de volgorde van de lijst voorbij, maar worden willekeurig uitgezonden. Er worden dus een week lang verzoekjes gedraaid, waarbij luisteraars enkel liedjes uit de ‘Top 4000’ kunnen kiezen.

“Iedere hit van de Top 4000 On Demand wordt, net zoals in een normale hitlijst, één keer gedraaid”, laat Radio 10 weten. “Luisteraars kunnen hun verzoek doorgeven via de website of de Radio 10-app. Tijdens de uitzending komen verschillende luisteraars aan het woord om te vertellen waarom zij een nummer willen horen. Daarnaast wordt gedurende de dag de Top 4000 Popquiz gespeeld.”

Foto: RadioFreak.nl