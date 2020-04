In de week van 30 maart (week 14) luisterden Nederlanders van 10 jaar en ouder gemiddeld 178 minuten per dag naar de radio. Dat is 7 minuten korter dan een week eerder. In vergelijking met het weekgemiddelde van voor de coronacrisis (week 1 t/m 10) is het een stijging van 11 procent.

Een vergelijkbaar beeld is zichtbaar onder radioluisteraars: gemiddeld besteedden luisteraars 291 minuten per dag aan radioluisteren, een week eerder was dit 301 minuten. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

Onder de noemer ‘NLO Trends’ heeft NLO een analyse verricht naar de gemiddelde luistertijd en het bereik van radiozenders op weekbasis. Het thuis luisteren naar de radio is in week 14 nog meer toegenomen ten koste van auto/onderweg (dat steeds minder wordt) en werk/school. Thuis luisteren heeft nu een aandeel van 76% van het totale luistervolume (in week 13 was dat 69%). In week 14 en 13 van 2019 was dit respectievelijk 57% en 55%.