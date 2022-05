Qmusic is in gesprek met Q-Dance naar aanleiding van de rechtszaak die de evenementenorganisator had aangespannen. Daarmee lijkt het hoger beroep voorlopig van de baan. De twee partijen bevestigen tegenover NU.nl dat ze met elkaar in gesprek zijn en hopen er onderling uit te komen.

De rechter bepaalde vorige maand dat Qmusic moet stoppen met het uitzenden van de danceprogramma’s op zaterdagavond en -nacht. Daarmee zou er een streep gaan door de shows van onder meer Armin van Buuren en Afrojack. De rechter gaf Qmusic twee weken de tijd om de danceprogrammering te schrappen.

Maar de danceshows blijven (voorlopig) te horen, omdat Qmusic in gesprek is met Q-Dance. “Gezien de gesprekken op dit moment nog lopen, hebben we besloten dat Qmusic de aankomende twee weken nog geen aanpassingen hoeft te doen in haar zaterdagavondprogrammering. We verwachten binnen die termijn samen tot een oplossing te komen”, zegt directeur Sander Bijlstra van Q-Dance tegen NU.nl.

Rechtszaak aangespannen

Evenementenorganisator Q-dance had de rechtszaak tegen Qmusic aangespannen. De organisator vindt dat Qmusic oude afspraken schendt. In een 2005 getroffen schikking spraken beide partijen af dat Qmusic en Q-dance naast elkaar kunnen bestaan, op voorwaarde dat Qmusic niet actief dancemuziek promoot. De zender doet dat nu wel actief en schendt daarmee de afspraken, stelt Q-dance.

Foto: Qmusic