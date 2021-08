Dave Minneboo wil heel graag het marktleiderschap van NPO Radio 2 hebben. “We zitten er nu op vier tienden van af, dus nu wil ik er wel een keer overheen”, zegt de Qmusic-baas bij BNR. Al zegt Dave ook dat het eigenlijk niet zo relevant is. “Het is een technisch verhaal, maar wij zijn nu nummer 1 in de doelgroep 20-49 jaar. Radio 2 is nummer 1 in de doelgroep 10+, maar dat zit vooral in de oudere doelgroep en Nederland vergrijst.” Overigens is dat niet helemaal waar, want ook Radio 2 heeft best een aardig marktaandeel in de doelgroep 20-49.

De zendermanager van Qmusic stapte begin 2018 over van Radio 538 en Talpa Radio naar Qmusic. Daar riep hij al meteen dat Qmusic marktleider kon worden in de doelgroep tot 49 jaar. Dat is onder andere gelukt door meer volwassen muziek te draaien, aldus Dave. “Er werd in het verleden veel boybands gedraaid. Toen ik kwam wilden we het breder en volwassener maken. Dus draaien we nu meer classics.”

Edwin Evers

Toch geeft de zendermanager toe dat het ook wel geholpen heeft dat luistercijferkanon Edwin Evers is gestopt in de ochtend van Radio 538. “Absoluut. Toen is de hele markt veranderd en begon iedereen weer opnieuw. Er waren toen ook veel nieuwe ochtendshows.” Al is Evers ook welkom bij Qmusic. “Ja, dat heb ik ook wel gezegd. Maar hij wil nu niks vast.”

Foto: Qmusic