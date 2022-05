Özcan Akyol maakte afgelopen nacht het NPO Radio 1-programma ‘Onze man in Deventer’ vanuit Hilversum na ernstige bedreigingen. Normaal gesproken ontvangt hij zijn gasten in zijn huis in Deventer.

In een toelichting aan de NOS vertelt de programmamaker dat de dreigementen vorige week vrijdag zijn binnengekomen bij het AD, waar hij een column heeft. “Zij waren geschrokken en stapten naar de politie”, zegt hij. De recherche besloot dat de radio-uitzending van vorig weekend uit veiligheidsoverwegingen niet kon doorgaan. In plaats daarvan werd zaterdagavond een aflevering van Onze man in Deventer herhaald.

Vannacht zei Özcan zelf over de verhuizing naar Hilversum: “Ik had allerlei smoesjes kunnen verzinnen waarom we hier in Hilversum zitten, maar de werkelijkheid is dat ik momenteel te maken heb met ernstige bedreigingen, die niet alleen mij raken, maar ook mijn gezin en de mensen met wie ik samenwerk. Daarom leek het ons wel verstandig om deze uitzending in Hilversum te maken”

Uit welke hoek de huidige bedreigingen komen, is niet duidelijk. “Soms zijn het mensen met een migratieachtergrond die me een verrader noemen, soms zijn het mensen met racistische motieven”, zegt hij daar zelf over tegen de NOS. “Maar waar dit nu vandaan komt, kan ik niet goed herleiden.”

