De ondernemingsraad van NH Media heeft een negatief advies uitgebracht over de voorgenomen verhuizing naar Hilversum, meldt Villamedia. De regionale omroep van Noord-Holland wil in 2022 verhuizen naar het ‘M-gebouw’, het voormalige AKN-gebouw in Hilversum, waar ook KRO-NCRV zit.

NH Media en AT5 delen nu nog een pand in Amsterdam Slotervaart, maar dat gebied gaat op de schop en daarom wil de directie verhuizen. AT5 zou intrekken in de centrale vestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Per september 2022 zou NH Media dan naar Hilversum gaan. De ondernemingsraad zegt voor het negatieve advies niet over één nacht ijs te zijn gegaan en het besluit in goede sfeer met de directie te hebben genomen.

“Dit betekent nog niet dat de verhuizing naar Hilversum hiermee definitief van de baan is”, aldus de Ondernemingsraad in een interne mail. Er staat ook in dat de Ondernemingsraad “hoe dan ook” wil meewerken aan “de best haalbare oplossing”.