Het gebouw van Omroep Gelderland aan de Rosendaalseweg in Arnhem is vanochtend rond 10:45 uur even ontruimd geweest omdat er brand was in de kantine. Een kantinemedewerker liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zwaar de verwondingen van het slachtoffer zijn, is niet duidelijk.

Door het ongeluk in de keuken hing in het gebouw van de omroep een brandlucht. Nadat de brandweer de keuken had geventileerd, mochten alle medewerkers weer naar binnen.

De Arbeidsinspectie onderzoekt wat er gebeurd is.