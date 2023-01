De boete die werknemers van de NPO moeten betalen als ze de geheimhoudingsplicht schenden, wordt afgeschaft. Dat zegt een woordvoerder tegen het AD. De NPO noemt de boeteclausule ‘onwenselijk’. Het afschaffen ervan moet ervoor zorgen dat werknemers melding kunnen maken van grensoverschrijdend gedrag, zonder dat ze zich daarbij bezwaard voelen.

Gisteren meldde De Volkskrant dat medewerkers van de NPO een boete van duizenden euro’s riskeren als ze de geheimhoudingsplicht schenden. De clausule werd in 2017 onder het voorzitterschap van Shula Rijxman opgenomen, vanwege een hoog verloop onder werknemers. Het gaat om een boete van 5.000 euro per overtreding plus ‘een boete van 1.000 euro per dag (…) dat de overtreding voortduurt’.

De geheimhoudingsclausule en het boetebeding gaan volgens een woordvoerder van de NPO vooral over het geheimhouden van bedrijfsgevoelige informatie. “Het gaat niet over het melden van grensoverschrijdend gedrag, maar geen enkele bepaling mag in de weg staan om hiervan melding te doen”, zegt de woordvoerder in het AD. “NPO’ers kunnen vrijuit spreken met vertrouwenspersonen of met de commissie-Van Rijn. Het is juist belangrijk dat mensen hun verhaal doen.”

