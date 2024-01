NPO Klassiek heeft de Filmmuziek Top 100 uitgebreid naar een Top 200. Daarnaast organiseert de klassieke zender op 23 februari een concert om de stemweek af te trappen. NPO Klassiek wil klassieke muziek met de lijst toegankelijker maken voor een breed publiek.

Simone Meijer, zendermanager NPO Klassiek: “Klassieke muziek brengt films tot leven en ook omgekeerd. Het is een gouden combinatie die je hart sneller laat kloppen, je tranen laten vloeien en je hemels verliefd kan maken. Bij NPO Klassiek hoor je de aller-allermooiste sountracks: via de radio, online en dit keer ook in de concertzaal, waar we een groots filmconcert gepland hebben. Luister en geniet. It’s an offer you can’t refuse.”

De Filmmuziek Top 200 wordt op donderdag 7 en vrijdag 8 maart uitgezonden tussen 09:00 en 17:00 uur. De presentatie is op beide dagen door:

09:00 – 11:00 uur: Hans Smit

11:00 – 13:00 uur: Jet Berkhout

13:00 – 15:00 uur: Sander Zwiep

15:00 – 17:00 uur: Carine Lacor

Concert

Op vrijdag 23 februari presenteert NPO Klassiek voor het eerst een Filmmuziek Concert tijdens het AVROTROS Vrijdagconcert. De presentatie is in handen van Leonard Evers. Het concert is live te volgen op NPO Klassiek. Onder leiding van dirigent Nicholas Milton speelt het Göttinger Symphonieorchester vanuit de Grote Zaal in TivoliVredenburg tophits van John Williams, waaronder Star Wars en Harry Potter, Hans Zimmers The Da Vinci Code en Gladiator, maar ook The Godfather van Nino Rota, Forrest Gump van Alan Silvestri en Pirates of the Caribbean van Klaus Badelt.