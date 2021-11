Stichting RF Mediaproducties en derden (Google, Facebook en twitter) gebruiken cookies en vergelijkbare technieken (“cookies”) voor het opslaan en/of openen van informatie op een apparaat, functionele en analytische doeleinden, advertentie- en contentmeting, inzichten in het publiek en productontwikkeling, social media-functionaliteiten, gepersonaliseerde advertenties en gepersonaliseerde content. Daarbij kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, zoals informatie over je apparaat, je browser en je gebruik van de website. In sommige gevallen wordt niet om toestemming gevraagd voor de verwerking van je gegevens maar wordt vertrouwd op een gerechtvaardigd belang.



Door op "Accepteren" te klikken, ga je hiermee akkoord. Wil je niet alle soorten cookies toestaan of wil je bezwaar maken tegen het de verwerking van je gegevens op basis van gerechtvaardigd belang, klik dan op “Cookie Settings”. Dit kun je op elk moment aanpassen via de cookieverklaring.



Onze partners en wij verwerken als volgt gegevens:

Gepersonaliseerde advertenties en inhoud, advertentie- en inhoudsmeting, doelgroep inzichten en productontwikkeling., Informatie op een apparaat opslaan en/of openen, Social Media



We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Door op 'Accepteren' te klikken ga je akkoord met alle cookies.