Mediahuis voegt al zijn activiteiten op het gebied van radio samen in één bedrijf. Na de overnames van Sublime, RadioCorp en Radio Veronica waren dit nog zelfstandige bedrijfsonderdelen. Sublime werd eerder al omgedoopt tot Audiohuis, waar ook podcastactiviteiten in opdracht van bedrijven onder vallen. In aanloop naar de frequentieveiling nam het bedrijf de eigenaar van 100% NL en SLAM! over en kocht het Radio Veronica van Talpa Network.

Het nieuwe radiobedrijf heeft de naam Mediahuis Radio. Tom Klerkx, die ook in België de baas van de radioactiviteiten van Mediahuis, wordt de CEO. Carlo de Boer en Herbert Visser van RadioCorp krijgen de dagelijkse leiding van het bedrijf. De productie van podcasts in de opdracht blijft los bestaan onder de naam Audiohuis. Mandy van der Wal blijft daar directeur.

Het is de bedoeling dat Mediahuis Radio verhuist naar de Basisweg in Amsterdam, waar ook De Telegraaf zit. Dat is opvallend, omdat er op dit moment een studio voor Radio Veronica wordt gerealiseerd in het pand van RadioCorp in Naarden. Op dit moment zendt Radio Veronica nog uit vanuit de studio van Talpa Network in Hilversum, 100%NL en SLAM! komen vanuit Naarden en Sublime zit al in Amsterdam.

Foto: Mediahuis