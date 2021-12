Mark Koster, die zijn vaste mediarubriek op NPO Radio 1 heeft verloren, gaat aan de slag bij BNR Nieuwsradio. Bij de zender presenteert hij vanaf donderdag een mediarubriek bij het middagprogramma ‘In de Middag’.

Journalist Koster verloor vorige week per direct de mediarubriek in het programma ‘WNL Op Zaterdag’ op Radio 1. Aanleiding is het kritische onderzoek dat Mark doet voor het platform Follow The Money naar de publieke omroep. In het eerste artikel stelt hij dat ‘het omroepbestel wankelt’ en de NPO alle macht over de omroepen heeft overgenomen.

Brief van NVJ

Volgens BNR-hoofdredacteur Mireille van Ark staat BNR ‘voor scherpe en onafhankelijke journalistiek, Mark Koster past daar prima bij’. Daarom zal zijn mediarubriek vanaf donderdag 9 december gedurende twee maanden dagelijks om 17:15 uur te horen zijn bij BNR’s In de Middag.

De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) heeft Bert Huisjes, hoofdredacteur van omroep WNL, per brief verzocht de werkzaamheden van Koster bij Radio 1 niet stop te zetten. De NVJ stelt in een reactie dat Huisjes met deze stap een alarmerend signaal afgeeft, zowel aan journalisten als aan het publiek.

Foto: Screenshot Radio 1