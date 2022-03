NPO Radio 2 blijft in de meetperiode januari-februari marktleider, Qmusic loopt wel weer in op de zender en wordt de tweede zender. Radio 2 en Sky Radio leveren, over één periode, het meeste marktaandeel in na de decembermaand. Qmusic en NPO Radio 1 weten juist de grootste stijging te realiseren.

Radio 538 levert over één jaar het meeste marktaandeel in. De zender verlies 1.5 procentpunt marktaandeel. Het station begon dit jaar met een wijziging in de ochtendshow, Frank Dane werd vervangen door Wietze de Jager. In vergelijking met een jaar geleden doen Radio 2 (+0.5%), NPO Radio 5 (+0.5%), Qmusic (+0.4%), NPO 3FM (+0.4%) en SLAM! (+0.4%) de beste zaken.

Station jan - feb

2022 dec - jan

2022 jan - feb

2021 01. NPO Radio 2 13.5 % 18 % 4.5 13 % 0.5 02. Qmusic 11.7 % 10.6 % 1.1 11.3 % 0.4 03. Radio 10 10.1 % 11.1 % 1 9.9 % 0.2 04. NPO Radio 1 8.1 % 6.8 % 1.3 8.5 % 0.4 05. Radio 538 8 % 7.6 % 0.4 9.5 % 1.5 06. Sky Radio 7.4 % 9.5 % 2.1 7.6 % 0.2 07. NPO Radio 5 6.5 % 5.9 % 0.6 6 % 0.5 08. Radio Veronica 3.7 % 3 % 0.7 3.5 % 0.2 09. 100% NL 3 % 2.4 % 0.6 2.9 % 0.1 10. NPO 3FM 2.4 % 2.2 % 0.2 2 % 0.4 11. NPO Radio 4 2.3 % 2.1 % 0.2 2.6 % 0.3 12. SLAM! 1.6 % 1.2 % 0.4 1.2 % 0.4 13. Kink 1 % 0.9 % 0.1 0.8 % 0.2 14. BNR Nieuwsradio 0.8 % 0.6 % 0.2 0.6 % 0.2 15. classicnl 0.7 % 0.7 % = 1.1 % 0.4 16. Sublime 0.6 % 0.6 % = 0.7 % 0.1 17. Radio Decibel 0.2 % 0 % 0 % --. ORN Radio 7.8 % 6.8 % 1 8.5 % 0.7 --. Overige zenders 6.5 % 6 % 0.5 5.7 % 0.8 --. E Power Radio 4.2 % 4.1 % 0.1 4.6 % 0.4

Stijgers 100% NL, BNR Nieuwsradio, E Power Radio, Kink, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 4, NPO Radio 5, ORN Radio, Overige zenders, Qmusic, Radio 538, Radio Veronica en SLAM! Dalers NPO Radio 2, Radio 10 en Sky Radio Gelijk Sublime en classicnl

De luistercijfers zijn gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.420 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 34 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 46 minuten). De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 12 minuten (vorige periode: 4 uur en 27 minuten).