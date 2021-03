Jeroen Nieuwenhuize is deze zomer op de kop af drie jaar te horen op Radio 10, waar hij op werkdagen een programma maakt. In juni 2018 nam Jeroen afscheid van Radio 538 en switchte naar het andere station van Talpa Network. “Het was tijd voor iets anders. Radio 10 is een leuke zender, met een fijne, vrolijke sfeer en goeie muziek. Ik denk dat deze overstap natuurlijke evolutie is”, zegt hij in De Telegraaf.

Bij Radio 538 was Jeroen hét gezicht van de Top 40, maar toch liep het plezier in het presenteren van de lijst volgens hem terug. “Waar de Top 40 altijd actuele hits bevat, vond ik het steeds minder leuk om al die nieuwe artiesten continu te blijven volgen op al hun Instagram-accounts.”

De 80’s en 90’s-muziek die Jeroen op Radio 10 mag draaien, is volgens de radiomaker nu meer aan hem besteed. “Ik ben geboren in 1972, heb de jaren 80 buitengewoon bewust meegemaakt. Helemaal de muziek, ik wilde al heel jong dj worden.”

Op Radio 10 is deze week de ’80’s Top 810′ te horen. “Wat ik altijd opvallend vind is dat de jaren 80 bekend staan als een sombere tijd. Het was crisis, er waren protesten, nucleaire dreiging. Maar de muziek straalde toch veel energie uit”, aldus de dj in de krant.

Foto: Radio Veronica