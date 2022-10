Igmar Felicia vond het moeilijk dat hij moest vertrekken bij Radio 538. Maar de jock heeft zich ook geërgerd aan de vele (media)aandacht die er was voor zijn vertrek. “Wat ik vervelender of lastiger vind, is dat het allemaal zo groots wordt uitgemeten. Je bent ooit radio gaan maken omdat je radio heel leuk vindt. De koppen scoren als er allemaal heftige verhalen naar buiten komen. Als je mij googlet komt er een heel tragisch leven naar buiten”, zegt hij in gesprek met het AD.

Afgelopen voorjaar vertrok Igmar bij 538; zijn contract werd niet verlengd. “Het komt erop neer dat je weg moet. Dat is wel heftig. Alsof het uitgemaakt wordt, alsof je gedumpt wordt. Het was wel vervelend en het was rot. Maar inmiddels leer je wel dat het erbij hoort, maar het hoeft voor mij niet allemaal zo down te gaan.”

In de podcast ‘Dit was de Radio’ zei Igmar eerder: “Radio 538 is niet de plek om je te ontplooien. Ik heb daar drie jaar zitten worstelen. Het was het idee om daar een show te maken zoals ik het leuk vond bij SLAM!. Dat is alleen niet helemaal gelukt.”

Foto: Radio 538 | William Rutten