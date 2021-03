(Dit is een advertorial van Stemmenbureau VC. De redactie van RadioFreak.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Veel radiomakers hebben wel eens gedacht om zichzelf meer als stemacteur in de markt te zetten. Maar hoe gaat dat, voice-over worden in radiocommercials? Om deze vraag te beantwoorden leggen we ons oor te luister bij stemmenbureaus die dagelijks werken met bekende voice actors.

Nederlandse voice-overs

Wanneer je voor het eerst zoekt op stemacteur worden, kom je diverse opleidingen tegen die een cursus stemacteur in de markt zetten. Kun je na zo’n voice-over cursus direct als stemacteur aan het werk? Was het maar zo simpel. Want net zoals je niet meteen een geweldige radiopresentator bent na een radiocursus, is dit ook voor een voice actor het geval.

Vooropgesteld, het inspreken van bedrijfsvideo’s, radiocommercials en lucratieve tv-commercials is natuurlijk geweldig om te doen. Daarom is voice-over werk ook enorm populair. En hier zit meteen het ‘probleem’, of uitdaging zoals je wilt. Want er zijn verschrikkelijk veel stemacteurs die na wat stem oefeningen en de aanschaf van een goede voice-over microfoon een goudmijntje te hebben aangeboord.

Stemmenbureaus

Door het grote aanbod van stemacteurs zijn de stemmenbureaus die de stemmen vertegenwoordigen behoorlijk spaarzaam met het toelaten van nieuwe stemtalenten. Logisch, ze hebben -een enorme keuze, dus kunnen ze meer eisen stellen aan hun stemmen. Klinkt de stem niet teveel als een stem die ze al vertegenwoordigen? Hebben ze genoeg voice-over werk voor een bepaalde stem?

Voice-overs zonder werk, daarvan wordt natuurlijk niemand vrolijk, en daarom is het ook wel goed dat stemmenbureaus bepaalde eisen stellen. Voor nu gaan wij ervan uit dat je al enige ervaring hebt met het inspreken van radiocommercials en al van meerdere mensen hebt gehoord dat je zo’n enorm goede spreekstem hebt.

Voice-overs vroeger

Vroeger ging het inspreken van voice overs een stuk makkelijker. Er waren maar weinig discjockeys op de radio,

en als je dat wél was, viel je al snel in de categorie bekende voice-overs uit Nederland die alle lucratieve voice-over klussen kreeg toegeschoven. Zo kon het gebeuren dat er een stuk over 20 professionele voice-overs waren die onderling al het voice-over werk konden verdelen. Dat ging lang goed, van de jaren ’70 tot het millennium, en dit hangt samen met de komt van het internet. Het internet maakte het makkelijker om door te breken. Je kon een Nederlandse of Engelse voice-over website voor jezelf lanceren, je stemdemo’s publiceren, en met een beetje kennis van online marketing stond je meteen bovenaan in de zoekmachines.

Hoe word je voice-over?

Terug naar de kernvraag: voice-over worden, hoe doe je dat? Als we het voorbeeld nemen van radioreclames en bedrijfsfilms inspreken, is het belangrijk om als voice actor eerst een goede porfolio op te bouwen. Je wilt zoveel mogelijk commercials en bedrijfsfilms voorzien van jouw voice-over stem, zodat je deze voorbeelden kunt laten horen aan potentiele klanten of een Nederlandse voice over agency.

Een veelgemaakte fout is de hele commercial opsturen, maar dat is niet de bedoeling. Maak een showreel op basis van je beste fragmenten. Vaak zegt een fragmentje van 5 a 10 seconden meer dan genoeg.

Voice-over demo

Een voice-over demo maken is dus heel belangrijk. Het laat zien aan de klant (en jezelf!) wat je als voice actor allemaal in huis hebt. Als je heel veel talent hebt, zelfverzekerd én ambitieus bent, kun je ook een voice-over studio contacten, en een demo maken op basis van denkbeeldige bedrijven.

Schrijf een aantal voice-over teksten en laat de opnamestudio vervolgens een mooie demo maken op basis van jouw stem. Het beste kun je ook daar inspreken, als je zelf nog niet een goede microfoon bezit. Vervolgens kun je deze demo aanbieden bij stemmenbureaus, producenten en voice-over studios. En wie weet heb je dan zomaar je eerste opdracht.

Foto: PxHere