Joost Swinkels kreeg zijn liefde voor radio te pakken toen hij als tiener volop naar NPO 3FM luisterde. “Je had Giel Beelen op 101TV. Daar zat iemand in een hok met allemaal knoppen, die het hele land bestuurt. Het had zoiets magisch, dat wilde ik ook doen. Ik vond het een heel vette zender”, zegt Joost in de podcast ‘Club Next’.

De grote droom van Joost (23) was dan ook langere tijd om bij 3FM aan de slag te gaan, vertelt hij. “Toen ik besmet werd met het radiovirus, wilde ik eigenlijk bij 3FM werken. Dat waren de hoogtijdagen, met Giel Beelen, Coen en Sander en Gerard Ekdom. Ik dacht altijd: ik wil bij 3FM werken. En toen kwam Qmusic op mijn pad. Toen ik daar voor het eerst binnen liep, voelde het echt als een tweede huis.”

Joost kwam via Q-college binnen bij Qmusic, waar hij sinds gisteren zijn avondprogramma voortaan een uur langer presenteert. “Ik denk dat Q nu heel duidelijk staat”, zegt hij over de zender. “3FM zit, denk ik, in een soort identiteitscrisis, dat het niet helemaal duidelijk is welke kant ze op willen gaan.”

Foto: Qmusic