Inmiddels is DAB+ radio wel bekend bij de gemiddelde Nederlandse automobilist. Nieuwere auto’s maken dan ook vaak gebruik van deze nieuwe techniek. DAB+ is digitale radio, hierdoor is er meer keuze in radiozenders en is de geluidskwaliteit beter. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen.

Het enige nadeel is dat nog niet iedereen over een autoradio met DAB+ beschikt. Natuurlijk zou je een andere autoradio kunnen aanschaffen met DAB+, maar dat ziet er eigenlijk nooit zo mooi uit als de geïntegreerde radio in de auto. Heeft jouw auto geen DAB+ maar wil je hier toch gebruik van maken? Dan is er een oplossing!

Je hebt hiervoor een smartphone met internet nodig en een AUX ingang of Bluetooth in de auto. De meeste moderne auto’s zijn hiermee uitgerust. Ook is het aan te raden om een mobiel abonnement te nemen met voldoende data, met een sim only is dit heel voordelig te realiseren.

DAB+ app downloaden en koppelen aan je radio

Er zijn diverse apps beschikbaar voor smartphones waarmee DAB+ ontvangen kan worden. Met deze apps kunnen de radiozenders in DAB+ kwaliteit worden ontvangen op je smartphone. Dit loopt via het internet, dus het kost je wel dat data als je onderweg bent.

De volgende stap is het koppelen van je telefoon aan de autoradio middels de AUX ingang. Middels een audiokabel kun je de telefoon nu fysiek koppelen aan de autoradio. Heb je een wat modernere auto, dan is het uiteraard ook mogelijk om de telefoon en het geluid te koppelen via Bluetooth. De DAB+ zou nu te horen moeten zijn via de speakers in de auto.

Als je zenders wilt wisselen kan dit via de DAB+ app op de telefoon gebeuren. Het is in Nederland niet toegestaan tijdens het rijden een telefoon vast te houden, een houder op het dashboard kan daar een oplossing voor zijn. Dus ook als je auto niet is uitgerust met een DAB+ radio, is het waarschijnlijk toch goed mogelijk om toch van de betere geluidskwaliteit te genieten terwijl je onderweg bent!

