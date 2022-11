De ochtendshow op NPO Radio 2, ‘Jan-Willem Start’, besteedt geen aandacht aan het WK voetbal in Qatar. Aanleiding hiervoor zijn de uitspraken van WK-ambassadeur Khalid Salman, die in een Duitse documentaire zei dat homoseksualiteit een vorm van hersenbeschadiging is.

Tijdens de ochtendshow van Radio 2 werd het fragment besproken. Jan-Willem Roodbeen noemde de uitspraak schandalig. “Het is geen verrassing, maar het stapelt zich op. Ik neig er steeds meer naar het hele WK links te laten liggen.” Dat statement rekende volgens sidekick Jeroen Kijk in de Vegte op veel positieve reacties van luisteraars. “Dan kunnen ze bij de KNVB misschien ook een keer hun rug rechthouden.”

Daarna spraken Roodbeen en Kijk in de Vegte af om in hun radioprogramma niet meer over het WK te praten. In de nieuwsbulletins van de NOS in de ochtendshow zal nieuws over het WK wel aan bod komen. Over anderhalve week begint het WK voetbal.

Foto: annemieke van der togt