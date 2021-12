De gemeenten gaan in de toekomst niet langer over de financiering van de lokale publieke omroepen in Nederland. De financiering wordt overgeheveld naar het Rijk, waardoor de subsidie straks landelijk geregeld wordt. Het nieuwe kabinet wil ook extra geld uit gaan trekken voor de lokale omroepen, zo staat te lezen in het nieuwe regeerakkoord.

Het nieuwe kabinet Rutte IV wil structureel dertig miljoen euro extra investeren in de Nederlandse media, van lokale omroep tot de landelijke zenders. Met name over de financiering van lokale omroepen is binnen de sector al jaren ontevredenheid. Een lokale omroep heeft volgens de wet recht op een bepaald bedrag per huishouden, maar vaak betalen gemeenten niet het volledige bedrag.

Onafhankelijkheid

“Om de onafhankelijkheid van de pers op lokaal niveau beter te waarborgen, hevelen we de financiering hiervan over van het Gemeentefonds naar landelijke financiering en investeren we extra”, is te lezen in het nieuwe regeerakkoord dat vanmiddag gepresenteerd is.

Marc Visch, directeur van brancheorganisatie NLPO, reageert verheugd. “Het nieuwe kabinet gaat fors investeren in de lokale journalistiek. Dat is vooral ook goed nieuws voor de lokale democratie. De publieke lokale omroepen staan klaar om die belangrijke opdracht uit het regeerakkoord uit te gaan voeren.”

Foto: Benjamin Hartwich via Pixabay