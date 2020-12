Michiel Veenstra reageerde vanochtend in zijn ochtendprogramma op KINK zichtbaar aangedaan door de nieuwe luistercijfers. KINK scoort daarin een record marktaandeel, hoger dan BNR Nieuwsradio en Sublime. “Zojuist hebben we gezien dat we met KINK het hoogste marktaandeel ooit hebben gehaald. Hoger dan met het oude KINK FM ooit, meer mensen dan ooit weten ons te vinden. Ik ben er zo trots op”, vertelde Michiel.

De KINK-programmadirecteur zei vooraf al dat hij ‘er niet te veel een ding van wilde maken’. “Want het gaat denk ik heel erg over het hoofd van jou als luisteraar heen. Maar dit is even een momentje. Zojuist zijn de nieuwe luistercijfers bekendgemaakt, dat is waar radiostations aan kunnen meten hoe goed ze het doen. Ik ben zo trots op de mensen die hier dit radiostation maken. En op jou, de luisteraar van KINK.”

Het nieuwe KINK werd in februari 2019 gelanceerd. Sinds maart doet het radiostation ook mee aan het Nationaal Luisteronderzoek (NLO).

Dank aan iedereen die in dit avontuur gelooft!!! pic.twitter.com/uijTAXiRlN — Michiel Veenstra || ꓘINK (@michielveenstra) December 22, 2020

Foto: Nathan Reinds