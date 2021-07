NPO 3FM haalt deze zomer vervanging van buiten om de ochtendshow te vervangen. TV-presentator en comedian Edson da Graça valt vanaf 26 juli in drie weken lang in voor Sander Hogendoorn. Hij is op werkdagen is hij van 6:00 tot 9:00 uur te horen samen met Noa Vahle en Roelof de Vries.

De tijdelijke ochtendshow gaat ‘Morning Glory’ heten. “In het programma wordt tijdens de Olympische Spelen ruim aandacht besteed aan alles wat er in Tokio gebeurt. En om het scherp te houden, gaat het presentatietrio met elkaar en met de luisteraar de strijd aan in de Olympische Pool: wie is de beste voorspeller van de medaillespiegel van de Spelen?” Verder zijn er, omdat het komkommertijd is, schitterende caloriearme prijzen te verdienen met de nu al legendarische komkommerbingo. Natuurlijk staat goede muziek centraal en zijn er liveoptredens om de dag vrolijk te beginnen, laat BNNVARA weten.

Edson da Graça presenteert onder meer ‘Willem Wever’ en ‘Nieuwe Baasjes’ voor NPO Zapp. Radio maakte hij niet eerder. “Het is een eer om de ochtendshow op 3FM te mogen doen”, laat hij weten. “Toen de vraag kwam of ik radio wilde maken, iets wat ik nog niet eerder gedaan heb, begon het meteen te kriebelen. Ik heb er ontzettend veel zin in! Samen met Roelof en Noa kijk ik ernaar uit om geheel onbevangen en, hopelijk, met veel humor de ochtend een vlammende start te geven.”

Noa Vahle werkt tot nu toe achter de schermen bij BNNVARA en Roelof de Vries is al jarenlang een vaste stem op NPO Radio 1.

3FM haalt deze zomer meerdere vervangers van buitenaf. Zo zijn Streetlab-makers Stijn van Vliet en Daan Boom op dit moment in het weekend te horen in plaats van Wijnand Speelman.

