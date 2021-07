NPO 3FM heeft twee presentatoren van buiten gehaald om tijdens de zomervakantie Wijnand Speelman te vervangen. Stijn van Vliet en Daan Boom, bekend van Streetlab, zijn tot en met het eerste weekend van augustus op zaterdag en zondag te horen tussen 9:00 en 12:00 uur.

Het tijdelijke programma van Stijn en Daan gaat ‘De Tussentijd’ heten. 3FM zegt daarover: “In het nieuwe programma ‘De tussentijd’ willen de presentatoren weten wat luisteraars doen in de tussentijd. Wacht je tot je zoon klaar is met sporten, tot je naar de verjaardag moet van je beste vriend of hoop je in de tussentijd vooral dat je kater snel over gaat? Stijn en Daan willen het weten. Ook checken ze wat BN’ers doen in de tussentijd. Wie werkt er aan nieuwe muziek, ligt te zonnen in zijn achtertuin of maakt het zwembad schoon?”

Het programma wordt, net als dat van Wijnand, gemaakt door de KRO-NCRV. Stijn en Daan zijn al actief voor deze omroep op tv, maar radio is nieuw voor ze. Ze vervangen Wijnand overigens niet bij ‘Partij voor de Vrijdag’. Dat programma wordt vanaf volgende week vrijdag tijdelijk gepresenteerd door Jorien Renkema onder de noemer ‘De Zomerpartij’.