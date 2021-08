Domien Verschuuren heeft vandaag zijn contract bij Qmusic met drie jaar verlengd. De middag-dj is nog zeker tot 2024 te horen op de commerciële radiozender.

“Er was voor mij geen enkele twijfel om voor drie nieuwe jaren Q-middagshow en Top 40 te tekenen”, laat Domien weten. “Ik voel me hier als een vis in het water en kijk er enorm naar uit om ook de komende jaren samen met Anton en de luisteraars van Qmusic de werkdag af te sluiten en de avond in te luiden.”

Sinds 2018

Domien presenteert sinds oktober 2018 de middagshow tussen 16:00 en 19:00 uur op Qmusic. Sinds begin 2019 is hij tevens te horen als presentator van de ‘Top 40’ op vrijdagmiddag.

Programmadirecteur Dave Minneboo: “Domien is een ontzettend goede radiomaker en hij heeft de afgelopen tijd bewezen dat hij als geen ander aanvoelt wat speelt bij de luisteraars. Ook is hij inmiddels een gevestigde naam als presentator van de Top 40. We zijn blij dat zijn unieke sound de komende drie jaar nog bij Qmusic te horen is.”

3FM

Van 2006 tot 2018 was Domien te horen op NPO 3FM, waar hij in de loop der jaren tal van programma’s presenteerde. Zo was hij in de avonduren te horen en maakte hij in zijn laatste anderhalf jaar bij de jongerenzender de ochtendshow. In 2014 zat Domien voor het eerst in het Glazen Huis, dat toen nog immens populair was. “Door Serious Request 2014 kon ik me voorstellen aan mensen”, zei Domien in 2016 tegen deze site.

Foto: Qmusic